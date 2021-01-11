Серхио Агуэро / фото REUTERS

Звездный нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро признался, что не понимает, зачем потратил деньги на покупку автомобиля Lamborghini Aventador стоимостью около 400 тысяч евро.

Об этом Агуэро сказал в эфире программы "Santo Sabado" на ТВ, передает Marca.

"Я не знаю, на хр*на я купил Lamborghini. Я почти не пользовался этим авто, за шесть лет я проехал на нем где-то 1200 километров. Два года я думал о том, какого черта я купил эту машину. Сейчас она просто мерзнет и обрастает паутиной", - сказал футболист.

Отметим, что в "Ман Сити" Агуэро зарабатывает около 13 миллионов фунтов в год.

Автомобиль Серхио Агуэро / фото tn.com.ar

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Автор: Антон Дударь