Звездный нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро признался, что не понимает, зачем потратил деньги на покупку автомобиля Lamborghini Aventador стоимостью около 400 тысяч евро.
Об этом Агуэро сказал в эфире программы "Santo Sabado" на ТВ, передает Marca.
"Я не знаю, на хр*на я купил Lamborghini. Я почти не пользовался этим авто, за шесть лет я проехал на нем где-то 1200 километров. Два года я думал о том, какого черта я купил эту машину. Сейчас она просто мерзнет и обрастает паутиной", - сказал футболист.
Отметим, что в "Ман Сити" Агуэро зарабатывает около 13 миллионов фунтов в год.
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