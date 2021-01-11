Одноклубник украинца Александра Зинченко рассказал о том, что его Lamborghini обрастает паутиной.

Звездный нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро признался, что не понимает, зачем потратил деньги на покупку автомобиля Lamborghini Aventador стоимостью около 400 тысяч евро.

Об этом Агуэро сказал в эфире программы "Santo Sabado" на ТВ, передает Marca.

"Я не знаю, на хр*на я купил Lamborghini. Я почти не пользовался этим авто, за шесть лет я проехал на нем где-то 1200 километров. Два года я думал о том, какого черта я купил эту машину. Сейчас она просто мерзнет и обрастает паутиной", - сказал футболист.

Отметим, что в "Ман Сити" Агуэро зарабатывает около 13 миллионов фунтов в год.

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Автор: Антон Дударь