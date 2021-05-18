После работы в сборной Турции Мирча Луческу хотел вернуться в Шахтер.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу несколько лет назад хотел вернуться в донецкий Шахтер.

Как рассказал Луческу в интервью Football Hub, после работы в сборной Турции он звонил в Шахтер и был готов работать там бесплатно с молодежью.

"После сборной Турции мне нужна была пауза, были проблемы со здоровьем и нужно было побыть дома. Затем я звонил в Шахтер и предлагал свои услуги бесплатно. Говорил, что могу вернуться и помочь молодежи. Процесс становления молодых футболистов достаточно сложный. Я чувствовал, что могу и хочу работать. Повторюсь - бесплатно. Но Шахтер выбрал другой путь и сделал правильно", - рассказал Луческу.

Мирча Луческу: карьера в "Динамо"

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Луческу, возглавлявший "Шахтер" в течение 12 лет, прошлым летом принял киевское "Динамо".

Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины, впервые за четыре года смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, заняли третье место в своей группе ЛЧ, а в плей-офф Лиги Европы дошли до 1/8 финала. В апреле "Динамо" досрочно стало чемпионом Украины, а также вышло в финал Кубка Украины.

В "Динамо" Луческу стал девятикратным чемпионом Украины. Он - первый тренер, который выигрывал чемпионат и с "Шахтером", и с "Динамо".

Луческу рассказал, что изменил в "Динамо" после своего прихода.

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Автор: Александр Топчий