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Футболист украинского клуба забил шедевральный гол на первой минуте матча (видео)

22:12, 11 июля 2020
Футбол
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Ника Сичинава принес Ингульцу победу / фото ФК Ингулец

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Грузинский форвард команды из Петрово уже на первой минуте матча забил ударом через себя. Сичинава откликнулся на навес с фланга и нанес прицельный удар в угол ворот.

Этот гол напомнил знаменитый мяч, забитый Криштиану Роналду во время выступления за "Реал" в ворота "Ювентуса".

Гол Сичинавы к тому же оказался победным (1:0) и вывел "Ингулец" в лидеры Первой лиги.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что норвежский футболист забил гол-шедевр пяткой.

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