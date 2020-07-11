Футболист украинского клуба забил шедевральный гол на первой минуте матча (видео)
Нападающий "Ингульца" Ника Сичинава отметился эффектным голом в матче Первой лиги против "Волыни".
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Грузинский форвард команды из Петрово уже на первой минуте матча забил ударом через себя. Сичинава откликнулся на навес с фланга и нанес прицельный удар в угол ворот.
Этот гол напомнил знаменитый мяч, забитый Криштиану Роналду во время выступления за "Реал" в ворота "Ювентуса".
Гол Сичинавы к тому же оказался победным (1:0) и вывел "Ингулец" в лидеры Первой лиги.
Неймовірний гол з матчу Волинь – Інгулець!— FootballHub (@FootballHub_Ua) July 11, 2020
У ролі Роналду нападник команди з Петрового – Січінава⚡
ВІДЕО: ТК АВЕРС pic.twitter.com/SmmERA0MRZ
Ранее УНИАН также сообщал о том, что норвежский футболист забил гол-шедевр пяткой.
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