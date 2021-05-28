УЕФА может изменить формат плей-офф Лиги чемпионов, которая, согласно ранее принятому решению, будет реформирована с 2024 года.
Как сообщает The New York Times, в УЕФА всерьез рассматривают вариант, при котором на стадии 1/2 финала вместо двухматчевых противостояний будут проходить одноматчевые дуэли.
В таком случае оба полуфинала, а также финал будут проводиться в одном городе в течение одной недели.
Идея внести подобные изменения основана на успехе формата Лиги чемпионов, который был использован в сезоне 2019-2020, когда в связи с пандемией коронавируса было решено провести плей-офф, начиная с 1/4 финала, в формате одной игры в одном городе.
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Матчи планируется дополнить развлекательной программой: концертами, играми с участием легенд футбола.
В УЕФА считают, что финансовые потери от решения сократить число матчей будут не так существенны в связи с возможностью привлечь обширную зрительскую аудиторию.
Изменения в формат турнира могут быть внесены не ранее 2024 года.
Лига чемпионов: каким будет формат турнира с 2024 года
- С 2024 года Лига чемпионов будет расширена с 32 до 36 команд.
- В ЛЧ упразднят деление на восемь групп. Все 36 команд стартуют в одной группе и сыграют по десять матчей. Поединки будут проходить по "швейцарской системе".
- Напрямую в 1/8 финала пробьются восемь лучших команд. А еще 16 разыграют оставшиеся восемь путевок в плей-офф.
Количество матчей в турнире увеличится со 125 до 225.
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