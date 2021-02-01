Роберт Левандовски мог оказаться в Харькове и забивать мячи в УПЛ.

Экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич рассказал кто из звезд мирового масштаба мог оказаться в харьковском "Металлисте".

Об этом стало известно из его интервью для ua-football.com.

"Когда я тренировал "Металлист", велись переговоры с Робертом Левандовским. Мы уже практически договорились о его трансфере, но в последний момент все сорвалось", - вспоминает Маркевич.

Напомним, что недавно польский бомбардир достиг отметки 500 голов в карьере. Всего в карьере 32-летний форвард сыграл 730 матчей, включая матчи за сборную Польши. Кроме "Баварии" Левандовски выступал за дортмундскую "Боруссию", польские "Лех" и "Знич". В составе национальной команды нападающий сыграл 116 матчей, забил 63 гола.

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Роберт Левандовски: лучший футболист 2020 года

Левандовски был признан лучшим игроком 2020 года по версии ФИФА.

Вместе с "Баварией" в 2020 году польский нападающий выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Германии, Кубок Германии, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Германии.

В сезоне 2019-2020 Левандовски стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (15 голов), лучшим бомбардиром чемпионата Германии (34 гола) и лучшим бомбардиром Кубка Германии (6 голов). Он стал первым футболистом, который выиграл три турнира за сезон и в каждом из них стал лучшим бомбардиром.

Левандовски также считался главным претендентом на "Золотой мяч", однако в прошлом году вручение награды отменили.

Также Левандовски был признан лучшим футболистом сезона 2019-2020 по версии УЕФА.

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Автор: Будрин Артем