Карпаты официально исключены из Украинской Премьер-лиги
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) принял решение исключить львовские "Карпаты" из числа участников Премьер-лиги.
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Об этом сообщила пресс-служба УАФ.
Причиной такого решения стал отказ клуба участвовать в двух матчах УПЛ с "Мариуполем" - в перенесенном поединке 24-го тура, а также в 29-м туре.
Львовянам присуждены два технических поражения, а также еще три - за оставшиеся поединки сезона против "Ворсклы", "Днепра-1" и "Олимпика".
"Карпаты" испытывают серьезные финансовые трудности, из-за которых дальнейшее существование клуба находится под угрозой. У клуба есть долги, а также недопонимание между владельцами.
На момент исключения команда Романа Санжара занимала последнее место в турнирной таблице чемпионата. "Карпаты" не побеждали в УПЛ с сентября прошлого года.
УНИАН ранее сообщал о том, что ситуацию в клубе прокомментировал главный тренер Санжар.
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