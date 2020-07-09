Карпаты официально исключены из Украинской Премьер-лиги

Львовяне дважды не явились на матчи чемпионата.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) принял решение исключить львовские "Карпаты" из числа участников Премьер-лиги.

Читайте также"Все варианты исчерпаны": Карпаты сделали заявление о будущем клуба

Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Причиной такого решения стал отказ клуба участвовать в двух матчах УПЛ с "Мариуполем" - в перенесенном поединке 24-го тура, а также в 29-м туре.

Львовянам присуждены два технических поражения, а также еще три - за оставшиеся поединки сезона против "Ворсклы", "Днепра-1" и "Олимпика".

"Карпаты" испытывают серьезные финансовые трудности, из-за которых дальнейшее существование клуба находится под угрозой. У клуба есть долги, а также недопонимание между владельцами.

На момент исключения команда Романа Санжара занимала последнее место в турнирной таблице чемпионата. "Карпаты" не побеждали в УПЛ с сентября прошлого года.

УНИАН ранее сообщал о том, что ситуацию в клубе прокомментировал главный тренер Санжар.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram