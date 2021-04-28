Карим Бензема догнал Рауля в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов.

Форвард "Реала" Карим Бензема побил рекорд своего бывшего партнера по атаке Криштиану Роналду в самом престижном турнире Европы. Французский голеадор забил очень красивый мяч в первом поединке 1/2 финала против "Челси".

На момент матча возраст Бензема составлял 33 года и 129 дней. Это позволило ему стать самым возрастным автором забитого мяча в полуфинале Лиги чемпионов в составе "Реала", побив рекорд знаменитого португальца, который отмечался забитым голом в возрасте 32 лет и 86 дней.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Более того, гол в ворота "Челси" стал для Бензема 71-м в Лиге чемпионов. Таким образом, француз сравнялся по количеству забитых мячей в этом турнире с легендарным Раулем Гонсалесом Бланко, который тоже защищал цвета "Галактикос". Большее количество имеют только уже вышеупомянутый Роналду, Лионель Месси и Роберт Левандовски.

Заметим, что у Бензема 13 голов в последних 14-и матчах за "Реал".

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Автор: Артем Будрин