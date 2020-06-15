Голкипер турецкого топ-клуба спас ворота ценой двойного перелома ноги (видео)

Фернандо Муслера показал мастерство, но при этом надолго оказался в лазарете.

Вратарь турецкого "Галатасарая" Фернандо Муслера получил тяжелую травму в поединке чемпионата Турции против "Ризеспора".

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Об этом сообщает Fanatik.

На 14-й минуте поединка уругвайский страж ворот бросился на мяч во время удара нападающего соперника. Произошло столкновение, в результате которого 33-летний кипер получил двойной перелом - костей голени и малоберцовой кости правой ноги. Муслеру забрали в больницу на машине скорой помощи.

Стоит отметить, что "Галатасарай" все равно проиграл этот поединок со счетом 0:2. На поле в составе "Ризеспора" всю игру провел экс-футболист "Динамо" Николай Морозюк.

Sen iyi ol yeter #muslera 💛❤🙏

Daha güçlü döneceksin 🙏 pic.twitter.com/86qcbnJ1K5 — Esra (@Esra53523768) June 14, 2020

Фернандо Муслера выступает за "Галатасарай" с 2011 года и провел за команду уже порядка 300 матчей, став пятикратным чемпионом Турции.

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