Норма алкоголя в крови футболиста была превышена в девять раз.

Фрунзенский районный суд Харькова признал игрока команды "Металлист-1925" Дмитрия Кравченко виновным в правонарушении по статье 124 КУпАП Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств).

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Об этом сообщает Telegram-канал "ТРУХА Харьков".

Решением суда Кравченко оштрафован на 340 гривен. Также его обязали выплатить судебный сбор в размере 420 гривен.

При этом футболиста освободили от ответственности по ч. 1 ст. 130 КУпАП Украины (управление транспортными средствами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения).

28 октября Кравченко, находясь за рулем своего автомобиля, разбил четыре машины, включая собственную. Полиция проверила виновника ДТП с помощью драгера. Норма алкоголя в крови Кравченко была превышена в девять раз - 1,85 промилле.

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Автор: Антон Дударь