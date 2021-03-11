Первый раунд двухматчевого противостояния пройдет в Киеве.

Киевское "Динамо" продолжает свое выступление на евроарене дуэлью с испанским "Вильярреалом". В первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевляне будут принимать непростого соперника на "Олимпийском" в Киеве.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо - Вильярреал.

Динамо - Вильярреал: где смотреть матч

Начало встречи - в 19.55.

"Динамо"

Команда Мирчи Луческу не проигрывает со 2 декабря прошлого года, когда уступила в Лиге чемпионов "Ювентусу". Беспроигрышная серия во всех турнирах насчитывает уже 10 матчей.

В 1/16 финала Лиги Европы киевляне по сумме двух встреч прошли "Брюгге" - 1:1 дома и 1:0 в гостях.

После этого "Динамо" одержало две разгромные победы в рамках УПЛ, где команда на 4 очка опережает "Шахтер" - 4:1 против "Львова" и 3:0 с "Минаем". Кроме того, в непростом матче удалось выйти в полуфинал Кубка Украины - по пенальти был пройден "Колос" (0:0 и 4:3).

"Динамо" ранее дважды удавалось преодолеть 1/8 финала Лиги Европы/Кубка УЕФА. Но в последние два раза в турнире киевляне оступались именно на этой стадии.

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"Вильярреал"

Испанский клуб в 1/16 финала Лиги Европы выбил из борьбы австрийский "Зальцбург" - 2:0 и 2:1.

Читайте такжеБыстрые "волки" и мобильная "желтая субмарина": кто стал соперником украинских клубов в Лиге ЕвропыОднако на этом успехи "Вильярреала" в последнее время заканчиваются. На внутренней арене команда не может выиграть в восьми подряд матчах Ла Лиги (в трех из четырех последних проиграла), а также вылетела из Кубка от "Леванте" (0:1).

Перед встречей с "Динамо" "желтая субмарина" в чемпионате Испании проиграла "Атлетико" (0:2) и "Валенсии" (1:2) и в таблице занимает лишь седьмое место.

"Вильярреал" четыре раза играл в 1/8 финала Лиги Европы и сумел пройти дальше в трех случаях из четырех.

История противостояний

Друг против друга "Динамо" и "Вильярреал" ранее играли в 1/16 финала Кубка УЕФА в сезоне 2004-2005. Дальше тогда прошли испанцы (0:0 и 2:0).

Слова перед матчем

Унаи Эмери, главный тренер "Вильярреала":

"Наш соперник пришел из Лиги чемпионов, побеждал "Брюгге" и "Шахтер". Луческу - тренер с огромным опытом. В "Динамо" играют молодые футболисты, которые хорошо показывают себя в этом сезоне. Будет тяжелый матч, но мы подходим к нему с энтузиазмом".

Мирча Луческу, главный тренер "Динамо":

"У "Вильярреала" очень хороший подбор игроков, сбалансированный по возрастам. Также они имеют лучшего игрока, Жерара Морено, который стремится к уровню европейской топ-звезды. Об их наставнике Унаи Эмери могу сказать, что он очень хороший тренер".

Кто не сыграет?

В лазарете у "Динамо" находятся Денис Попов, Беньямин Вербич, Денис Гармаш, Тудор Белуцэ, Владимир Костевич. Под вопросом находится участие в матче Виктора Цыганкова. У "Вильярреала" травмирован Висенте Иборра.

Ориентировочные составы

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Родригес, де Пена, Беседин

"Вильярреал": Асенхо, Фойт, Альбиоль, Торрес, Эступиньян, Капу, Парехо, Тригерос, М. Гомес, Алькасер, Морено

Арбитр

Главным рефери матча назначен известный английский арбитр Майкл Оливер.

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Автор: Антон Дударь