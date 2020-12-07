Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал предстоящую игру против киевского "Динамо" в групповом этапе Лиги чемпионов.
О своих ожиданиях он рассказал на предматчевой пресс-конференции, сообщает сайт ФК "Динамо".
"Чувствую себя как дома. Киев для меня — родной город, рад сюда вернуться. Но я рад сюда вернуться, чтобы сыграть именно в футбол на высочайшем уровне. В Лиге чемпионов все матчи важны, любое набранное очко, особенно для нас, на вес золота, потому что мы больше 20 лет не играли в Лиге чемпионов. Игроки набираются опыта, для них это очень важно. Игра против "Динамо" Киев — самая важная. Уверен, игроки это понимают. Они готовятся и настраиваются на этот матч. Те поединки, которые мы сыграли, придали футболистам уверенности, опыта, но завтра самая важная игра", - заявил Ребров.
Ребров отметил, что ему непросто играть против родного клуба.
"Но непросто было и в первый раз, был сложный день, мы сыграли 2:2. Но я профессионал, я люблю свою работу, люблю помогать футболистам. Я точно сделаю все, помогу игрокам, но завтра все зависит от них, от их настроя, желания и понимания за счет чего, мы хотим победить такую сильную команду", - добавил наставник "Ференцвароша".
Также Ребров заявил, что ни его подопечные, ни игроки "Динамо" не будут бояться играть в открытый футбол.
"Не думаю, что кто-то кого-то будет бояться. Те игроки, которые уже почувствовали вкус Лиги чемпионов в матчах против "Ювентуса", "Барселоны", завтра должны показывать более качественный футбол", - сказал специалист.
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"Динамо" - "Ференцварош": перед матчем
- Матч "Динамо" - "Ференцварош" пройдет 8 декабря. Начало - в 22.00. Где смотреть матч по ТВ.
- Перед последним туром и "Динамо", и "Ференцварош" набрали по 1 очку в группе G. "Барселона" (15 очков) и "Ювентус" (12 очков) еще после четвертого тура гарантировали себе выход в плей-офф ЛЧ.
- В первом круге встреча "Динамо" и "Ференцвароша" завершилась вничью - 2:2. В том поединке киевляне не удержали свое преимущество в счете.
- Перед матчем ЛЧ обе команды одержали победы в своих национальных чемпионатах. "Динамо" в меньшинстве обыграло "Мариуполь", а "Ференцварош" выиграл с голом украинца.
- Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров поделился ожиданиями от предстоящей встречи с "Динамо".
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