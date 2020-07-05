Десна - Колос: обзор и полное видео матча УПЛ

Команды провели матч в Чернигове.

Черниговская "Десна" принимала "Колос" в рамках 29-го тура Украинской Премьер-лиги.

УПЛ, 29-й тур

"Десна" - "Колос" - 5:1

Голы: Будковский, 9, Фаворов, 38, 78 (пенальти), Старенький, 87, Тотовицкий, 90+1 - Кожушко, 89

"Десна": Паст, Фаворов, Гитченко, Тамм, Конопля, Домбровский, Огиря, Кузик (Мостовой, 80), Хлебас (Филиппов, 67), Картушов (Старенький, 67), Будковский (Тотовицкий, 80)

"Колос": Волынец, Зозуля, Петров, Гавриш, Емец (Черноморец, 46), Милько, Богданов (Антюх, 79), Морозко (Костышин, 46), Смирный, Задоя (Кожушко, 68), Лысенко (Бондаренко, 68)

Предупреждения: Фаворов, Тотовицкий - Морозко, Богданов, Зозуля, Костышин

Видеообзор матча

Полное видео матча

УНИАН ТВ

УНИАН ранее сообщал о том, что в центральном матче тура УПЛ "Динамо" уступило "Шахтеру".

Главной интригой концовки сезона в УПЛ остается борьба за серебро и бронзу чемпионата. "Десна" - один из участников этой гонки.

Черниговский клуб имеет 52 очка и занимает четвертую строчку, отставая от "Зари" на один пункт, а от "Динамо" - на три. Шансы все еще есть попасть даже в квалификацию Лиги чемпионов.

В прошлом туре подопечные Александра Рябоконя провели зрелищный матч с "Динамо" и на последних минутах добыли победу со счетом 3:2.

У "Колоса" уже нет вообще никаких турнирных задач. Команда идет шестой, отставая от "Александрии" на 14 очков. Тем не менее, в прошлом туре коллектив прервал серию поражений и обыграл именно александрийцев со счетом 2:1.

Команды в последний раз встречались в конце прошлого месяца. Тогда "Десна" праздновала победу на выезде со счетом 2:0.

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