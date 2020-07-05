Десна - Колос: обзор и полное видео матча УПЛ
Черниговская "Десна" принимала "Колос" в рамках 29-го тура Украинской Премьер-лиги.
УПЛ, 29-й тур
"Десна" - "Колос" - 5:1
Голы: Будковский, 9, Фаворов, 38, 78 (пенальти), Старенький, 87, Тотовицкий, 90+1 - Кожушко, 89
"Десна": Паст, Фаворов, Гитченко, Тамм, Конопля, Домбровский, Огиря, Кузик (Мостовой, 80), Хлебас (Филиппов, 67), Картушов (Старенький, 67), Будковский (Тотовицкий, 80)
"Колос": Волынец, Зозуля, Петров, Гавриш, Емец (Черноморец, 46), Милько, Богданов (Антюх, 79), Морозко (Костышин, 46), Смирный, Задоя (Кожушко, 68), Лысенко (Бондаренко, 68)
Предупреждения: Фаворов, Тотовицкий - Морозко, Богданов, Зозуля, Костышин
Видеообзор матча
Полное видео матча
УНИАН ТВ
УНИАН ранее сообщал о том, что в центральном матче тура УПЛ "Динамо" уступило "Шахтеру".
Главной интригой концовки сезона в УПЛ остается борьба за серебро и бронзу чемпионата. "Десна" - один из участников этой гонки.
Черниговский клуб имеет 52 очка и занимает четвертую строчку, отставая от "Зари" на один пункт, а от "Динамо" - на три. Шансы все еще есть попасть даже в квалификацию Лиги чемпионов.
В прошлом туре подопечные Александра Рябоконя провели зрелищный матч с "Динамо" и на последних минутах добыли победу со счетом 3:2.
У "Колоса" уже нет вообще никаких турнирных задач. Команда идет шестой, отставая от "Александрии" на 14 очков. Тем не менее, в прошлом туре коллектив прервал серию поражений и обыграл именно александрийцев со счетом 2:1.
Команды в последний раз встречались в конце прошлого месяца. Тогда "Десна" праздновала победу на выезде со счетом 2:0.
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