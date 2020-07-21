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"Снова вместе, снова рядом": Милевский выздоровел от коронавируса и вернулся к тренировкам (фото)

22:08, 21 июля 2020
Футбол
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Милевский начал тренировки после самоизоляции / фото dynamo-brest.by

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Футболист разместил фото с партнерами по команде в Instagram.

Милевский уже завершил самоизоляцию и возобновил тренировки с одноклубниками.

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины стал одним из 16 человек в клубе, у которых подтвердился COVID-19. Стоит отметить, что в этом списке также оказались еще двое украинцев - Александр Нойок и Евгений Хачериди. 

"Мужики, привет! Снова вместе, снова рядом!", - подписал снимок нападающий.

фото instagram.com/timi1010

УНИАН ранее сообщал о том, что у Милевского подтвердился коронавирус сразу после матча чемпионата Беларуси, в котором он принимал участие.

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