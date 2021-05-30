Александр Поворознюк сказал, что крал не у людей, а у государства.

Президент "Ингульца", который сохранил прописку в Украинской Премьер-лиге по итогам сезона, Александр Поворознюк заявил, что обкрадывал государство.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Petrove TV.

"Свой капитал я сколотил сам, сам заработал эти деньги. Я их не украл, а просто зарабатывал. Хотя, я вам скажу честно, эти руки очень много крали. Я говорю откровенно. Но я никогда не крал у людей, я крал у государства", - сказал Поворознюк.

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"Проносило, проходило, но я за это и судимость заработал. Когда-то и авторитет на этом потерял, потому что был судимый. В армии тоже судимый: в бушлате было холодно - я дубленок наворовал. Еще и домой прислал", - добавил он.

Александр Поворознюк: что о нем известно

50-летний Поворознюк является бизнесменом-аграрием, генеральным директором ТОВ "Агрофирма Пятихатская", а также депутатом Петровского районного совета.

В 2013 году Поворознюк основал футбольный клуб "Ингулец", а до этого был президентом черниговской "Десны".

В апреле этого года в офисе, в котором находился Поворознюк, произошел взрыв гранаты. Бизнесмен уцелел, в то же время один человек погиб, а другой получил тяжелые травмы.

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Автор: Антон Дударь