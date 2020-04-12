"Молчат чего-то": экс-футболиста сборной России удивило отсутствие новостей об Украине на российском ТВ
11:30, 12 апреля 2020Футбол
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Вадим Евсеев высказался о российском телевидении.
Вадим Евсеев возглавляет Уфу / фото: ФК Уфа
Бывший футболист сборной России Вадим Евсеев рассказал о том, что российское телевидение перестало уделять много внимания новостям об Украине.
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Слова Евсеева приводит "Чемпионат".
"Телевизор редко включаю. Я не активный пользователь. У нас сейчас чего-то про Украину все молчат, а три месяца назад только про нее говорили. У нас показывают то, что дает рейтинги", - сказал Евсеев.
Отметим, что на данный момент Евсеев является главным тренером "Уфы".
Ранее УНИАН также сообщал о том, что экс-футболист сборной Украины поделился впечатлениями от жизни в Крыму.
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