"Молчат чего-то": экс-футболиста сборной России удивило отсутствие новостей об Украине на российском ТВ

Вадим Евсеев высказался о российском телевидении.

Бывший футболист сборной России Вадим Евсеев рассказал о том, что российское телевидение перестало уделять много внимания новостям об Украине.

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Слова Евсеева приводит "Чемпионат".

"Телевизор редко включаю. Я не активный пользователь. У нас сейчас чего-то про Украину все молчат, а три месяца назад только про нее говорили. У нас показывают то, что дает рейтинги", - сказал Евсеев.

Отметим, что на данный момент Евсеев является главным тренером "Уфы".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что экс-футболист сборной Украины поделился впечатлениями от жизни в Крыму.