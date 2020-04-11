Международный турнир с участием топ-клубов Европы отменен из-за коронавируса

Летом должно было состояться крупное товарищеское первенство.

Международный кубок чемпионов, который должен был пройти летом, отменен из-за пандемии коронавируса.

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Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

"Здоровье и безопасность игроков, фанатов и персонала всегда остаются на первом месте. Пока нет ясности по календарю сезона - еврокубки и национальные чемпионаты могут пройти в августе, поэтому планировать наш турнир невозможно", - сказано в заявлении.

МКЧ - товарищеский турнир, который проводится летом в Азии, США и Австралии. В нем принимают участие европейские топ-клубы. Действующим чемпионом первенства является португальская "Бенфика".

Напомним, из-за пандемии коронавируса практически все мировые футбольные турниры были остановлены на неопределенный срок.

УНИАН ранее сообщал о том, что у легенды "Ливерпуля" случайно обнаружили коронавирус.