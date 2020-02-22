Манчестер Сити без Зинченко обыграл конкурента по турнирной таблице АПЛ (видео)

"Ман Сити" обыграл "Лестер" и укрепился на второй строчке в АПЛ.

В 27-м туре английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на выезде одержал минимальную победу над "Лестером".

Судьбу встречи решил гол Габриэла Жезуса, который был забит на 80-й минуте.

Украинец Александр Зинченко не попал в заявку "Манчестер Сити" на этот матч.

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"Ман Сити" набрал 57 очков и занимает второе место в таблице АПЛ. "Лестер" (50 очков) идет на третьей позиции.

"Лестер" - "Манчестер Сити" - 0:1

Гол: Габриэль Жезус, 80

"Лестер": Шмайхель, Сеюнджю, Эванс, Фухс (Перес, 90+2), Перейра, Мэддисон, Тилеманс, Прат (Джеймс, 85), Чилвелл, Ихеаначо (Барнс, 46), Варди

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Фернандиньо, Ляпорт (Отаменди, 58), Менди, Родри, Марез, Гюндоган, Де Брюйне, Б. Силва, Агуэро (Габриэль Жезус, 77)

Видеообзор матча

Напомним, если апелляция "Ман Сити" будет отклонена, то клуб, несмотря на позицию в топ-4 АПЛ, не сможет принимать участие в двух следующих розыгрышах Лиги чемпионов.

Как сообщал УНИАН, ранее в 27-м туре АПЛ "Челси" удалось обыграть "Тоттенхэм".