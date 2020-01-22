"Скоро все узнаете": агент защитника сборной Украины подтвердил переговоры с лондонским Арсеналом

Николай Матвиенко стал трансферной целью клуба АПЛ.

Лондонский "Арсенал" до конца января может оформить трансфер защитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Николая Матвиенко.

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Информацию СМИ подтвердил агент футболиста Юрий Данченко в комментарии zbirna.com.

"В течение последнего времени мы с коллегами постоянно контактируем с представителями "Арсенала", проводим встречи. Доверенные лица "канониров" уже связывались с "Шахтером", и мы надеемся, что эти переговоры увенчаются успехом.

"Горняки" не так часто продают воспитанников своей академии в ведущие клубы Европы, поэтому для них этот трансфер может стать во многом знаковым. Посмотрим, как будут развиваться события дальше, но "Арсенал" хочет осуществить сделку до 1 февраля - в нынешнее трансферное окно", - отметил агент.

При этом Данченко не стал раскрывать подробности возможной сделки:

"Сумма трансфера? В такие детали я вас не могу посвящать. Скоро все узнаете".

Матвиенко в текущем сезоне провел за "Шахтер" 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Также он сыграл 26 поединков за сборную Украины.

УНИАН ранее также сообщал о переходе форварда "Шахтера" в турецкий клуб.