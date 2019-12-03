Золотой мяч-2019: ван Дейк получил больше первых мест, чем Месси

При этом аргентинец все равно набрал больше очков.

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк был близок к победе в голосовании за обладателя "Золотого мяча" по итогам 2019 года.

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Об этом сообщает Voetbal International.

По информации издания, футболист сборной Нидерландов получил 69 первых мест среди всех респондентов - преимущественно в странах Европы и Азии.

При этом капитан "Барселоны" Лионель Месси, который в итоге одержал победу, получил только 61 первое место. Аргентинца поддержали в основном в странах Южной Америки и Африки.

Месси набрал 686 очков и сумел победить благодаря отрыву от защитника "Ливерпуля" всего в семь пунктов - нидерландец набрал 679 очков.

Стоит отметить, что Месси теперь является рекордсменом по количеству "Золотых мячей" - у форварда их шесть.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинец Лунин посетил церемонию вручения "Золотого мяча"-2019.