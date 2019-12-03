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Золотой мяч-2019: ван Дейк получил больше первых мест, чем Месси

14:44, 03 декабря 2019
Футбол
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Вирджил ван Дейк / REUTERS

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Об этом сообщает Voetbal International.

По информации издания, футболист сборной Нидерландов получил 69 первых мест среди всех респондентов - преимущественно в странах Европы и Азии.

При этом капитан "Барселоны" Лионель Месси, который в итоге одержал победу, получил только 61 первое место. Аргентинца поддержали в основном в странах Южной Америки и Африки.

Месси набрал 686 очков и сумел победить благодаря отрыву от защитника "Ливерпуля" всего в семь пунктов - нидерландец набрал 679 очков.

Стоит отметить, что Месси теперь является рекордсменом по количеству "Золотых мячей" - у форварда их шесть.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинец Лунин посетил церемонию вручения "Золотого мяча"-2019.

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Теги: #футбол#Лионель Месси#Золотой мяч#Вирджил ван Дейк