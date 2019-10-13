"Отличный тест": Шевченко не будет подстраивать игру сборной под португальцев

Наставник украинской сборной отметил уровень мастерства Криштиану Роналду.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал предстоящий поединок отбора на Евро-2020 против Португалии в Киеве.

Специалиста цитирует официальный сайт телеканалов "Футбол 1/2".

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"Это отличный тест для команды. Мы сыграем против одной из лучших команд Европы и мира. Думаю, Украина показывала хорошие результаты в последнее время. Всегда хорошее испытание для нас - матчи против отличных команд. Хорошо, что мы сыграем дома, это важный матч в группе. Конечно, победа над Португалией будет шагом вперед для нас.

Однозначно, будем играть в наш футбол. Не думаю, что какая-то из команд будет играть на ничью. Игроки готовятся к серьезному матчу с серьезным соперником. Думаю, любой команде проблематично играть через два дня на третий. Исходя из этого, в матче с Литвой были сделаны замены. Дали возможность ведущим игрокам во втором тайме получить 15-20 минут времени для восстановления. Не исключено, что завтра выйдут другие игроки, более свежие, которые не играли с Литвой. Миколенко готовится, готовился и к матчу с Литвой. Он в полном порядке, будем завтра решать по его участию в матче", - отметил Шевченко.

Отдельно наставник украинской сборной обсудил лидера гостей Криштиану Роналду:

"Считаю Роналду одним из лучших в истории. Смотря на его прекрасную форму, восхищаюсь им как игроком. Но не в завтрашнем матче, извините. Однозначно, такой футболист, как он, своим приездом делает праздник футбола. Не просто так приехали болельщики отдать дань ему. Мы не играем против Роналду персонально, но когда он приближается к нашей штрафной, мы не даем ему пространства. Потому что он фантастически использует моменты в штрафной, находит сам пространство. Нашим защитникам важно не давать ему это делать".

Напомним, сборной Украины в матче против Португалии хватит ничьей, чтобы досрочно гарантировать себе выход на Евро-2020. Команда Андрея Шевченко за два тура до конца квалификации опережает Португалию на пять очков. Матч пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве 14 октября. Начало - в 21:45.

УНИАН ранее сообщал, что Португалия является фаворитом матча по мнению букмекеров.