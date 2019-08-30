Лига Европы: стало известно расписание матчей Динамо и Александрии

Два украинских клуба получили календарь группового этапа.

Стало известно расписание всех матчей "Динамо" и "Александрии" на групповой стадии Лиги Европы.

Календарь был опубликован в официальном аккаунте УЕФА в Twitter.

"Динамо" сыграет в одной группе с датским "Копенгагеном", шведским "Мальме" и швейцарским "Лугано".

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"Александрию" ждут встречи с немецким "Вольфсбургом", бельгийским "Гентом" и французским "Сент-Этьеном".

Расписание матчей "Динамо"

1-й тур. 19 сентября. 19.55. "Динамо" - "Мальме"

2-й тур. 3 октября. 22.00. "Лугано" - "Динамо"

3-й тур. 24 октября. 22.00. "Динамо" - "Копенгаген"

4-й тур. 7 ноября. 19.55. "Копенгаген" - "Динамо"

5-й тур. 28 ноября. 22.00. "Мальме" - "Динамо"

6-й тур. 12 декабря. 19.55. "Динамо" - "Лугано".

Расписание матчей "Александрии"

1-й тур. 19 сентября. 22.00. "Вольфсбург" - "Александрия"

2-й тур. 3 октября. 19.55. "Александрия" - "Гент"

3-й тур. 24 октября. 19.55. "Сент-Этьен" - "Александрия"

4-й тур. 7 ноября. 22.00. "Александрия" - "Сент-Этьен"

5-й тур. 28 ноября. 19.55. "Александрия" - "Вольфсбург"

6-й тур. 12 декабря. 22.00. "Гент" - "Александрия"

УНИАН ранее также сообщал о том, что стал известен календарь матчей "Шахтера" в Лиге чемпионов.