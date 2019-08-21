Лига чемпионов: результаты матчей плей-офф квалификации 21 августа

Состоялось еще три матча заключительного раунда отбора.

21 августа состоялось три матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Поединки прошли в Загребе, Пирее и Берне.

Результаты матчей

"Динамо" (Загреб) - "Русенборг" (Норвегия) - 2:0

Голы: Петкович, 8 (пенальти), Оршич, 28

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"Олимпиакос" (Греция) - "Краснодар" (Россия) - 4:0

Голы: Герреро, 30, Ранджелович, 78, 85, Поденсе, 89

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 2:2

Голы: Ассале, 7, Оаро, 76 (пенальти) - Дегенек, 18, Гарсия, 46

Ответные поединки в этих парах пройдут 27 августа. Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов запланирована на 29 августа.

УНИАН ранее также сообщал о том, УЕФА назвал тройку претендентов на приз лучшему игроку Европы прошлого сезона.