Лига чемпионов: результаты матчей плей-офф квалификации 21 августа
23:59, 21 августа 2019Футбол
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Состоялось еще три матча заключительного раунда отбора.
Олимпиакос одержал разгромную победу / фото: twitter.com/olympiacosfc
21 августа состоялось три матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Поединки прошли в Загребе, Пирее и Берне.
Результаты матчей
"Динамо" (Загреб) - "Русенборг" (Норвегия) - 2:0
Голы: Петкович, 8 (пенальти), Оршич, 28
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"Олимпиакос" (Греция) - "Краснодар" (Россия) - 4:0
Голы: Герреро, 30, Ранджелович, 78, 85, Поденсе, 89
"Янг Бойз" (Швейцария) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 2:2
Голы: Ассале, 7, Оаро, 76 (пенальти) - Дегенек, 18, Гарсия, 46
Ответные поединки в этих парах пройдут 27 августа. Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов запланирована на 29 августа.
УНИАН ранее также сообщал о том, УЕФА назвал тройку претендентов на приз лучшему игроку Европы прошлого сезона.
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