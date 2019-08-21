Кубок Украины: результаты жеребьевки второго предварительного раунда

В борьбу за трофей вступают команды Первой лиги.

В Киеве состоялась жеребьевка второго предварительного раунда Кубка Украины 2019-2020.

На данном этапе в борьбу за трофей вступают представители Первой лиги, которые присоединились к десяти победителям первого предварительного раунда.

Стоит отметить, что киевский "Арсенал" снялся с розыгрыша Кубка Украины, а потому "Агробизнес" автоматически получил путевку в следующий этап.

Результаты жеребьевки Кубка Украины

Арсенал" (Киев) - "Агробизнес" (Волочиск)

"Ингулец" (Петрово) - "Металлист-1925" (Харьков)

"Калуш" (Калуш) - "Минай-Закарпатье" (Ужгород)

"Николаев" - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск)

"Диназ" (Вышгород) - "Нива" (Винница)

"Черкащина-Академия" (Черкассы) - "Кремень" (Кременчуг)

"Подолье" (Хмельницкий) - "Волынь" (Луцк)

"Волчанск" (Волчанск) - "Оболонь-Бровар" (Киев)

"Верес" (Ровно) - "Рух" (Львов)

"Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) - "Металлург" (Запорожье)

"Авангард" (Краматорск) - "Балканы" (Заря)

"Альянс" (Липовая Долина) - "Чайка" (Петропавловская Борщаговка)

"Таврия" (Симферополь) - "Буковина" (Черновцы)

Базовая дата проведения матчей этого раунда - 27 августа.

Еще один представитель Первой лиги "Черноморец", как и клубы нижней шестерки УПЛ, вступят в борьбу со следующей стадии.

УНИАН ранее также сообщал о результатах 4-го тура УПЛ.