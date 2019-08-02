Карпаты объявили о подписании бывшего защитника Шахтера и бразильского форварда (фото)
Бывший защитник донецкого "Шахтера" Александр Кучер перешел в "Карпаты".
Об этом сообщила пресс-служба львовского клуба.
36-летний украинец заключил контракт на один год и будет выступать под 5-м номером.
Ветеран достался "Карпатам" бесплатно, так как в июле покинул турецкий "Кайсериспор" в статусе свободного агента. С 2006-го по 2017 год Кучер защищал цвета донецкого "Шахтера" и стал семикратным чемпионом Украины.
Олександр Кучер – гравець «Карпат»— FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 2 августа 2019 г.
Львівські «Карпати» уклали контракт із 36-річним захисником Олександром Кучером. Тривалість дії угоди – один рік. У Львові досвідчений оборонець виступатиме під 5-м номером. pic.twitter.com/6bq6PxUhLf
Также новичком львовян стал нападающий "Фигейренсе" Жоао Диого, о чем сообщил официальный сайт бразильского клуба.
"Карпаты" арендовали 20-летнего бразильца на один год. В прошлом сезоне Диого провел восемь поединков в бразильской Серии Б и забил два гола.
УНИАН ранее сообщал, что в первом туре УПЛ "Карпаты" уступили "Динамо".