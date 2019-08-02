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Карпаты объявили о подписании бывшего защитника Шахтера и бразильского форварда (фото)

12:15, 02 августа 2019
Футбол
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Кучер много лет выступал за Шахтер / фото: ФК Шахтер

Об этом сообщила пресс-служба львовского клуба.

36-летний украинец заключил контракт на один год и будет выступать под 5-м номером.

Ветеран достался "Карпатам" бесплатно, так как в июле покинул турецкий "Кайсериспор" в статусе свободного агента. С 2006-го по 2017 год Кучер защищал цвета донецкого "Шахтера" и стал семикратным чемпионом Украины.

Также новичком львовян стал нападающий "Фигейренсе" Жоао Диого, о чем сообщил официальный сайт бразильского клуба. 

"Карпаты" арендовали 20-летнего бразильца на один год. В прошлом сезоне Диого провел восемь поединков в бразильской Серии Б и забил два гола.

УНИАН ранее сообщал, что в первом туре УПЛ "Карпаты" уступили "Динамо"

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Теги: #футбол#Карпаты#УПЛ#трансферы#Александр Кучер