цей матеріал доступний українською

В Венгрии объявили о скандальном трансфере футболиста сборной Украины

19:31, 17 мая 2019
Футбол
299 0
Иван Петряк был исключен из состава Ференцвароша / fradi.hu

Об этом сообщил сайт "МОЛ-Види".

Венгерский клуб полностью выкупил права на Петряка у "Шахтера". Сумма трансфера не разглашается.

Контракт Петряка с "МОЛ-Види" вступит в силу 1 июля. 

Читайте также"Не верьте": агент опроверг слухи о трансфере игрока сборной Украины в Спартак

Напомним, этот сезон Петряк проводил в составе главного конкурента "МОЛ-Види" "Ференцвароша" и завоевал с командой золотые медали чемпионата Венгрии.

Арендное соглашение украинца подходило к концу, и он принял предложение "МОЛ-Види", отклонив вариант с продолжением карьеры в "Ференцвароше", который возглавляет украинец Сергей Ребров.

После того, как в начале мая стало известно, что Петряк договорился с "МОЛ-Види", он был исключен из состава "Ференцвароша".

Как сообщал УНИАН, фанаты "Ференцвароша" назвали Петряка "Иудой".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #трансферы#Иван Петряк#Ференцварош#МОЛ-Види