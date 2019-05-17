В Венгрии объявили о скандальном трансфере футболиста сборной Украины
Игрок сборной Украины Иван Петряк официально перешел в венгерский клуб "МОЛ-Види".
Об этом сообщил сайт "МОЛ-Види".
Венгерский клуб полностью выкупил права на Петряка у "Шахтера". Сумма трансфера не разглашается.
Контракт Петряка с "МОЛ-Види" вступит в силу 1 июля.
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Напомним, этот сезон Петряк проводил в составе главного конкурента "МОЛ-Види" "Ференцвароша" и завоевал с командой золотые медали чемпионата Венгрии.
Арендное соглашение украинца подходило к концу, и он принял предложение "МОЛ-Види", отклонив вариант с продолжением карьеры в "Ференцвароше", который возглавляет украинец Сергей Ребров.
После того, как в начале мая стало известно, что Петряк договорился с "МОЛ-Види", он был исключен из состава "Ференцвароша".
Как сообщал УНИАН, фанаты "Ференцвароша" назвали Петряка "Иудой".