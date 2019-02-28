Перекупщики продают билеты на матч Динамо - Челси в 4-5 раз выше номинала

За тикет стоимостью в 300 гривен в Интернете хотят 1200-1500 гривен.

Матч Лиги Европы Динамо - Челси вызвал естественный ажиотаж, чем воспользовались перекупщики возле НСК Олимпийский.

Старт продаж был дан 24 февраля, а уже через три дня - 27 февраля, киевское "Динамо" сообщило, что все билеты на матч 1/8 финала Лиги Европы с "Челси", которые поступили в свободную продажу, раскуплены.

Остались только забронированные тикеты, которые поступят в продажу, если их не выкупят за три дня до игры.

Однако частные сообщения в Интернете пестрят объявлениями о продаже билетов. ТСН Проспорт позвонил на несколько номеров, чтобы узнать, какие же цены предлагают там.

На центральный, 31-й сектор, где официальная цена 300 гривен, в Интернете хотят 1200-1500 гривен. Причем, электронный тикет дешевле – 800 гривен.

На VIP-секторы цены стартуют от 2000 гривен, тогда как официальная цена 1000 гривен.

Матч Лиги Европы Динамо - Челси состоится в Киеве в четверг, 14 марта. Начало игры - в 19.55.