Александр Усик сказал, что "они думают, что мы страна третьего мира".

Боксер Александр Усик заявил, что ему сложно добиться боя с чемпионом мира Энтони Джошуа из-за отношения к Украине.

Об этом он сказал в интервью своему YouTube-каналу USYK17.

"Как гражданину Украины, мне гораздо сложнее, потому что они думают, что мы где-то там далеко, что мы страна третьего мира. Они там между собой что-то крутят", - сказал Усик.

"Боссы естественно хотят сделать мегабой Джошуа - Фьюри. Все остальные - пассажиры - такие, как я, просто наблюдают за этим и ждут чего-то", - также отметил боксер.

Читайте такжеЗвездный боксер поделился прогнозом на бой Джошуа - Усик

Усик подчеркнул, что готов выйти в ринг против любого соперника:

"Давайте боксировать. Покажите, что вы сильнее. Я здесь. Я с любым из них буду боксировать хоть сегодня вечером. Джошуа, Фьюри, Джойс - все. Дайте мне, пожалуйста, конкретику".

Бой Усик - Джошуа: главное

Долгожданный бой между двумя чемпионами мира Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри сорвался, поскольку последнего суд обязал провести реванш с Деонтеем Уайлдером. Фьюри уже подписал контракт на третий бой.

Таким образом, Джошуа проведет обязательную защиту титула против Александра Усика. Украинец в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Этим поясом владеет Джошуа.

Всемирная боксерская организация (WBO) официально санкционировала бой между Усиком и Джошуа.

Уже озвучены две вероятные даты поединка.

На кону в поединке будут стоять сразу четыре пояса чемпиона мира: WBO, WBA, IBF и IBO.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь