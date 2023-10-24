Ожидается, что Киев получит положительную рекомендацию.

Европейский Союз 8 ноября представит оценку прогресса, достигнутого Украиной в выполнении условий относительно членства в блоке. Как сообщает Reuters со ссылкой на трех чиновников это будет ключевым этапом в решении блока о том, начинать ли переговоры о вступлении с Киевом.

Отмечается, что оценка будет включена в ежегодный отчет Европейской комиссии, в котором подробно описывается, насколько далеко продвинулись страны, желающие присоединиться к ЕС, в соответствии необходимым экономическим, правовым и другим критериям.

Затем на саммите лидеров ЕС 14-15 декабря ожидается принятие решения о том, начинать ли официальные переговоры о членстве с Украиной. Ожидается, что Киев получит положительную рекомендацию, возможно, при наличии дополнительных условий, связанных с борьбой со взяточничеством и правами меньшинств (последний вопрос был поднят Венгрией).

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Что касается других претендентов, то представитель ЕС заявил на этой неделе, что аналогичная рекомендация может быть дана Молдове. Что касается Грузии, "все еще не принято решение" относительно того, получит ли она официальный статус кандидата.

Украина и ЕС

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе в конце февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ. ЕС предоставил Украине официальный статус кандидата в июне 2022 года и дал Украине семь рекомендаций.

2 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам неформального заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Киеве подчеркнул, что в Европейском Союзе есть консенсус относительно будущего членства Украины.

Украина обещает выполнить все семь рекомендаций, которые были озвучены Европейской комиссией для открытия переговоров о членстве до конца этого года.

В Офисе президента Украины ожидают, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз начнутся в первой половине 2024 года.

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