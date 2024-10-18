Пока что в правительстве ищут "справедливую" модель экономического бронирования.

Предложенные правительством модели "экономического" бронирования от мобилизации являются несправедливыми и требуют доработки. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ, которое транслировал телемарафон.

"Те модели, которые мне показывали, я считаю не очень справедливыми. Сложно выбирать одну профессию, не выбирая другую. Другие должны быть критерии", - отметил Зеленский.

Он отметил, что ключевые специалисты на предприятиях критической инфраструктуры и оборонной отрасли уже имеют "бронь", поэтому эта система работает. Но найти баланс между потребностями армии и бизнеса в рамках экономического бронирования сложнее.

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"Военные боятся, что из-за этого не будет достаточно новых сил, а бизнес волнуется, какие будут критерии бронирования. Чтобы не было так, чтобы только бизнес с сильной прибылью [получил бронь]. А как же средний, а как же малый?" - объясняет Зеленский.

По словам Зеленского, пока не будет найден баланс, этот вопрос останется открытым.

"Нельзя просто шашкой махать", - подчеркнул он.

Бронирование от мобилизации: последние новости

Как писал УНИАН, в начале октября появилась информация, что правительство якобы планирует приостановить процесс бронирования и проверить, насколько законно выдавали бронь до этого.

Однако в Минобороны уточнили, что действительно хотят проверить законность выписанных "броней", но останавливать новое бронирование на время проверки не планируют.

Между тем в Верховной радене слишком радуются идее ввести систему экономического бронирования в дополнение к бронированию критических предприятий.

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