Отмечается оживление движения на выезд из Украины в пунктах пропуска "Грушев", "Краковец", "Шегини" на границе с Польшей.

По состоянию на 12 00 обстановка в пунктах пропуска на западной границе Украины остается стабильной.

Об этом говорится в сообщении на странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

"По состоянию на 12:00 обстановка в пунктах пропуска на западной границе остается стабильной, значительного увеличения движения через пункты пропуска пока не наблюдается. Пограничники осуществляют пропуск лиц и транспортных средств в установленным порядке, согласно действующему законодательству", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается оживление движения на выезд из Украины в пунктах пропуска "Грушев", "Краковец", "Шегини", что на границе с Польшей, где находится от 70 до 120 легковых автомобилей.

На границе со Словакией около двух автомобильных пунктов пропуска находится примерно по 50 автомобилей.

Пересечения границы в Венгрию в четырех пунктах пропуска сейчас ожидает более 150 автомобилей.

На выезд в Румынию, в трех пунктах пропуска, ожидают своей очереди около 250 легковых авто.

"Заметим, что пока никаких ограничений относительно выезда граждан Украины за границу, за исключением определенных законодательством случаев, нет. Конфликтных ситуаций не возникало. Пропускные операции осуществляются ритмично", - рассказали пограничники.

Объявление Россией полномасштабной войны против Украины

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых " ЛНР "и"ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.