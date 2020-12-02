Многих удивляют даже не скулы, а то, что она их наколола себе сама.

Анастасия Покрещук может похвастаться самыми большими искусственными скулами в мире. Причем наколола она их себе сама филерами, которыми обычно колют губы.

Благодаря этому девушка стала чрезвычайно популярной в соцсетях. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Многих удивляют даже не скулы, а то, что она их наколола себе сама. На это понадобился почти год и около 60 тысяч гривен.

Девушка довольна результатом, она не собирается уменьшать скулы, а даже хочет их еще немного увеличить.

"Ну, вы же видели, наверное, мои фотографии до, какая-то такая ворона, вообще серая мышь. И еще черные волосики были, как цыганка вообще страшная, ужас. И, конечно же, мне хотелось сделать себя красивее", - заявила Анастасия.

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Автор: Ольга Робейко