Президент Российской Федерации Владимир Путин получил предупреждение от Запада, что в случае применения тактического ядерного оружия будет активирован "крот".
Путина предупредили, что в случае активирования крота для него будут очень плохие последствия, рассказал украинский журналист Евгений Киселев в интервью одному из каналов, ссылаясь на сведения людей, которые имеют отношение к работе разведки и спецслужб.
"Я слышал от людей, имеющих некоторое отношение к работе спецслужб, к работе разведки, что якобы, есть такая информация, западных спецслужб, будто бы они предупредили Путина, что если он осмелится применить тактическое ядерное оружие, то последствия будут очень-очень серьезные…", - сказал собеседник.
По его мнения, действительно есть некие красные линии, которые страны Запада не готовы пересекать.
"…Условно говоря, у Запада, как утверждают некоторые, есть источники информации, а может быть даже завербованные агенты где-то там в путинском окружении, в Кремле где-то, в спецслужбах, среди военных… вот говорят, что некое предупреждение получил Путин, что "крот" может быть активирован с очень плохими для него последствиями, вплоть до того, что пугают заговорами генералов…", - добавил Киселев.
Напомним, войска РФ вторглись в Украину рано утром 24 февраля.
Противник бомбил военные объекты, а потом обстреливали и гражданские. Защитники Украины давали оккупантам достойный отпор.
Страны Запада, в том числе США и ЕС, поддержали Киев - ввели против России новые санкции и предоставили оружие украинской стороне.
Российские власти не раз намекали на то, что могут использовать ядерное оружие.
Премьер-министр Британии Борис Джонсон пригрозил РФ немедленным ответным ударом в случае применения ядерного оружия.
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