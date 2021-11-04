Александра Иванину застрелили на глазах у жены 27 октября. Полиция рассматривает две версии убийства.

Активисты пикетировали Офис президента с требованием к Владимиру Зеленскому рассмотреть на заседании СНБО вопрос об активизации пророссийских сил в Сумской области.

Как передает корреспондент УНИАН, возле Офиса президента собралось около 100 представителей партии "Правый сектор" и других националистических партий и движений.

Выступающие во время акции отмечали, что в Сумской области уже более года активно действуют пророссийские силы, которые "срослись" с местными властями и правоохранителями.

Недавнее убийство в Сумах члена "Правого сектора" Александра Иванины они рассматривают как результат такого сращения и усиления преступного влияния российских диверсионных групп в пограничной области.

В связи с этим активисты направили обращение к президенту Украины, в котором, кроме требования расследовать это убийство, также есть требование созвать заседание СНБО по ситуации, которая сложилась в Сумской области.

Участники акции убеждены, что спецслужбы России активно занимаются дестабилизацией ситуации в этом приграничном регионе, ведут подрывную и агентурную деятельность среди чиновников и правоохранителей, зачищают регион от патриотически настроенных граждан для того, чтобы подготовить плацдарм для вероятного наступления, как это в свое время произошло в Луганская и Донецкая области.

После акции возле ОП активисты направились к Министерству внутренних дел, где также потребуют расследовать убийство Иванины и очистить ряды полиции Сумской области от коллаборантов и предателей, крышующих местные преступные группировки, координируемые ФСБ России.

Убийство Иванины в Сумах: что известно

Активиста "Правого сектора" Иванину застрелили на глазах у жены вечером 27 октября.

Полиция рассматривает две основные версии - заказное убийство и убийство, совершенное на почве неприязненных отношений.

В "Правом секторе" убеждены, что убийство Иванины является политическим и совершено с целью устрашения патриотов, подавления их антикоррупционной деятельности.

Автор: Дмитрий Хилюк