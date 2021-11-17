С конца сентября выявлены почти 600 поддельных сертификатов о вакцинации, сообщили в управлении организации пограничного контроля.

Пограничники за все время контроля за аутентичностью документов проверили почти миллион сертификатов о вакцинации от коронавируса и обнаружили 1,7 тыс. поддельных документов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сказал начальник управления организации пограничного контроля генерал-майор Юрий Лысюк.

По его словам, по состоянию на сегодня количество проверенных пограничниками сертификатов о вакцинации составляет почти один миллион. Впервые проверку подлинности сертификатов и тестов на коронавирус у иностранцев и украинцев, которые пересекают границу, начали с 21 августа с использованием необходимого программного обеспечения.

Читайте такжеНа Закарпатье сотрудницы горсовета купили COVID-сертификаты: что им грозит"Всего с начала мероприятий нами проверено 940 тысяч сертификатов, выявлено из них недействительных - 1 тысячу 700. Направлено 11 сообщений по ст. 358. ч. 4 (за поддельные сертификаты) за прошедшие сутки. Всего с 00:00 28 сентября выявлено 594 поддельных сертификата о вакцинации", – сказал Лысюк.

В частности, для примера, только за прошедшую неделю пограничники проверили более 79 тысяч сертификатов, подделки обнаружены в около трех десятках сертификатов. За минувшие сутки пограничники просканировали 10 тысяч QR-кодов.

Напомним, Верховная Рада в начале ноября в первом чтении поддержала правительственный законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок".

В проекте закона, в частности, предусмотрено введение уголовной ответственности за подделку документов о вакцинации от COVID-19 и штрафов до 170 тыс. гривень.

Автор: Виталий Саенко