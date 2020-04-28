Школа для самых маленьких: на канале ПЛЮСПЛЮС стартуют уроки для 4 класса

Программа трансляции уроков для школьников 1-4 классов рассчитана на 5 недель.

Детский канал ПЛЮСПЛЮС поддержал инициативу расширения проекта «Всеукраинской школы онлайн» для самых маленьких учеников - с 1 по 4 класс. Сегодня, 28 апреля, канал, кроме уроков 5 класса, транслировал и уроки для 4 класса. Занятия будут транслироваться во вторник и четверг с 09:00 до 10:00.

Программа трансляции уроков для школьников 1-4 классов рассчитана на 5 недель и состоит из четырех предметов: украинского языка, математики, науки и искусства. Уроки будут транслироваться на YouTube МОН и еще 4-х телеканалах: ПЛЮСПЛЮС, UА:Культура, UA:Перший, Пиксель. Каждый урок будет длиться 15 минут.

Читайте такжеВсеукраинская школа онлайн 28 апреля - смотреть онлайн уроки для всех классов

Уже известно расписание уроков на канале ПЛЮСПЛЮС. Во вторник будут транслироваться такие занятия, как: Зарядка; Украинский язык; Зарядка; Математика; Я познаю мир. А в четверг план занятий такой: Зарядка; Украинский язык; Зарядка; Математика; Искусство.

Уроки для школьников 1-4 классов в рамках инициативы группы «Украинская ТВ-школа» будут доступны к просмотру, кроме телевизионных каналов, также на ресурсах группы 1+1 media: 1+1 video, Киевстар ТВ, УНИАН, где они будут интегрированы в специальные разделы. ТСН.ua, кроме размещения уроков 5-11 классов, будет размещать уроки и для 4 класса.

«Мы рады, что именно ПЛЮСПЛЮС оказался в числе каналов, присоединившихся к расширению инициативы «Всеукраинской школы онлайн» для самых маленьких учеников с 1 по 4 класс. Дети получат через наш канал доступ к подготовленным экспертами уроков, которые не дадут заскучать на карантине», - отметила Иванна Найда, генеральный продюсер телеканала ПЛЮСПЛЮС.