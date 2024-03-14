Он предусматривает несколько этапов.

Министерство обороны Украины сообщило о новом алгоритме рекрутинга в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом пишет пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что алгоритм призван заменить устаревшие подходы - на понятный механизм добровольного приобщения к военной службе через центры рекрутинга и онлайн.

Так, кандидат может выбрать вакантную должность и воинскую часть у рекрутеров, в центрах рекрутинга на базе ЦНАПов, на онлайн-платформах (lobbyx.army; www.work.ua/zsu; defence.robota.ua; www.olx.ua/uk/rabota), на сайтах воинских частей, в рекрутинговых центрах отдельных воинских частей или в территориальных центрах комплектования.

Видео дня

Второй этап - это собеседование и коммуникации с воинской частью.

"После избрания должности происходят коммуникации (самостоятельно или с помощью рекрутера) с соответствующей воинской частью. В частности, это собеседование, проверка физической подготовки, психолого-диагностическое тестирование", - заявили в Минобороны.

После этого предоставляется рекомендательное письмо от воинской части.

Третий этап - оформление в ТЦК. В частности, кандидат/ка (как по мобилизации, так и на контракт) с рекомендательным письмом посещает ТЦК СП для уточнения учетных данных, прохождения ВВК, прохождения профессионального отбора и формирования личного дела

"Если в ходе отбора определяется несоответствие кандидата выбранной должности, ему или ей приоритетно предлагаются другие должности в выбранной воинской части", - говорится в алгоритме министерства.

Последние этап - направление для прохождения военной службы. Если кандидат имеет опыт прохождения военной службы в течение последних 10 лет и отобран по прямой (родственной) ВОС - направление непосредственно в определенные воинские части в соответствии с предоставленными рекомендательными письмами.

В то же время если кандидат не имеет опыта прохождения военной службы или отобран по не прямой ВОС, то его или ее направляют в соответствующий учебный центр, учебный батальон резерва, на курсы повышения квалификации для прохождения базовой общевойсковой подготовки и/или профессиональной подготовки, и дальнейшего направления в определенную воинскую часть.

Рекрутинг в ВСУ: что известно

Как сообщал УНИАН, в 2023 году начал работать рекрутинг в ВСУ через компанию Lobby X - благодаря ей подразделения нашей армии могли искать нужных им специалистов. Позже Министерство обороны Украины начало сотрудничать с известными сайтами для поиска работы, и там также начали размещать вакансии ВСУ. Сейчас в ряды оборонцев нужны разные специалисты.

С момента запуска проекта по рекрутингу добровольцев в ряды Вооруженных сил Украины в ноябре 2023 года на размещенные на сайте Work.ua вакансии откликнулось более 50 тысяч человек.

Вас также могут заинтересовать новости: