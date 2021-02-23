Сегодня во Львове активисты «Национального корпуса» провели блокирование предприятий, принадлежащих Тарасу Козаку и его однопартийцу из «ОПЗЖ» Виктору Медведчуку.

Во Львове в результате столкновения во время акции протеста задержаны шесть ее участников и травмированы четверо полицейских.

Читайте такжеНацкорпус пикетировал предприятия соратника кума Путина во Львове, полиция открыла дело (фото)Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, сегодня, 23 февраля, около 10:00 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на улице Городецкой группа неизвестных лиц проводит акцию.

«На месте события правоохранители выявили около 60 человек, которые вели себя агрессивно, бросали дымовые шашки, пытались поджечь шины и не реагировали на замечания полицейских о прекращении нарушений правопорядка. Несмотря на активное противодействие участников акции, правоохранители пресекли правонарушение», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате столкновения травмированы четверо полицейских, а в отдел полиции доставили шестерых активных участников события.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщил в Facebook руководитель львовского отделения «Haционального кopпycа» Богдан Бордун, сегодня во Львове активисты провели акцию против деятельности предприятий, принадлежащих Тарасу Козаку и его однопартийцу из ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

В частности, акция прошла под стенами предприятий «Бетонбуд», «Капитал Плаза», «Будимекс» и «Трансмонолитавто».

«Во время акции националистов окружили экипированные полицейские в шлемах и с дубинками, препятствуя проведению блокированияи. Полиция держала активистов «Нацкорпуса» в окружении около часа. Часть активистов задержали», - рассказал Бордун.

Санкции против телеканалов Медведчука

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne».

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций в отношении 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к председателю политсовета партии «ОПЗЖ» Виктору Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции налагаются на все имущество и активы, которые находятся в подчинении Медведчука и его жены.

По сведениям СНБО, Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 ("финансирование терроризма"). К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

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Автор: Светлана Макринская