В настоящее время на Майдане около 200 митингующих. Они расстелили одеяла под открытым небом, и на них разливают чай из термосов и готовят бутерброды для участников акции.

Полиция не позволяет предпринимателям заносить на территорию Майдана Независимости в Киеве, где митингуют участники акции «SaveФОП», пищевые продукты и пенопласт.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из организаторов движения «SaveФОП» Сергей Доротич.

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Он также сказал, что после вчерашних столкновений митингующих с правоохранителями предприниматели боятся приходить на акцию. В то же время Доротич заверил, что предприниматели не собираются сворачивать акцию протеста.

В настоящее время на Майдане около 200 митингующих. Они расстелили одеяла под открытым небом, и на них разливают чай из термосов и готовят бутерброды для участников акции. По словам Доротича, женщинам пришлось проносить продукты, пряча их под одеждой.

На подступах к Майдану Независимости дежурит полиция. Правоохранители проверяют содержимое сумок у прохожих, следующих к метро.

Протесты ФОПов в центре Киева

Главным требованием акции движения "SaveФОП" "СТОП локдаун!" является отмена карантинных ограничений для малого и микробизнеса и принять законопроекты № 3853-1(2), № 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

15 декабря произошли столкновения между активистами и полицией в ходе попытки установить палатки на Майдане.

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Автор: Дмитрий Хилюк