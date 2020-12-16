Полиция не позволяет предпринимателям заносить на территорию Майдана Независимости в Киеве, где митингуют участники акции «SaveФОП», пищевые продукты и пенопласт.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из организаторов движения «SaveФОП» Сергей Доротич.
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Он также сказал, что после вчерашних столкновений митингующих с правоохранителями предприниматели боятся приходить на акцию. В то же время Доротич заверил, что предприниматели не собираются сворачивать акцию протеста.
В настоящее время на Майдане около 200 митингующих. Они расстелили одеяла под открытым небом, и на них разливают чай из термосов и готовят бутерброды для участников акции. По словам Доротича, женщинам пришлось проносить продукты, пряча их под одеждой.
На подступах к Майдану Независимости дежурит полиция. Правоохранители проверяют содержимое сумок у прохожих, следующих к метро.
Протесты ФОПов в центре Киева
- Главным требованием акции движения "SaveФОП" "СТОП локдаун!" является отмена карантинных ограничений для малого и микробизнеса и принять законопроекты № 3853-1(2), № 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.
- 15 декабря произошли столкновения между активистами и полицией в ходе попытки установить палатки на Майдане.
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