На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства о мошенничестве.

Семья из Винницкой области, которую недавно разыскивала полиция, скрывается от валютчиков из-за долга в 500 тысяч долларов.

Об этом пишет "Обозреватель".

"Казьмин занял у 11 человек около 500 тысяч долларов, а после того, как его нашли, снова исчез вместе с родными. В полиции неофициально называют это дело "бразильским сериалом": мол, страсти тут бушуют нешуточные", – говорится в публикации.

Сообщается, что перед первым исчезновением глава семейства, 34-летний Владимир Казьмин "перехватил" у одного из местных предпринимателей 70 тысяч долларов. Деньги он обещал вернуть "на следующее утро", но этого не произошло.

Читайте такжеВ Днепре задержали молдаванина, обманувшего своих соотечественников на $1 миллион"Самое большее нас насторожило, что и Владимир, и Оксана удалились из социальных сетей. Но в то, что нас кинули, до последнего не хотелось верить. Думали, что-то случилось", – рассказал валютчик.

Обманутые валютчики обратились в полицию, семью объявили в розыск. Позже Владимира с женой и ребенком нашли в Закарпатской области, но они снова исчезли.

Уже собственными силами валютчики разыскали беглецов в Луцке. Однако, спустя некоторое время Казьмины опять подались в бега.

Отмечается, что на данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства о мошенничестве.

Автор: Катерина Шварц