Продление карантина: украинские школы начали готовить к дистанционному завершению учебного года

В связи с эпидемией в этом году школам рекомендовано не проводить последние звонки и выпускные вечера.

В период общенационального карантина (до 11 мая) все учебные заведения продолжают работать с использованием технологий дистанционного обучения. Вместе с тем, МОН готовит украинские школы к завершению учебного года в дистанционном режиме.

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Соответствующее сообщение появилось на сайте Министерства образования и науки, в связи с решением правительства продлить карантин.

“Карантин продлен, а это означает, что мы должны быть готовы к завершению учебного года дистанционно. МОН предоставило разъяснения для всех учреждений образования и публикует рекомендации на официальных ресурсах”, – отметила врио Министра образования и науки Любомира Мандзий.

Отмечается, что МОН уже опубликовало рекомендации относительно завершения учебного года и оценивания.

Так, в условиях использования технологий дистанционного обучения педсоветы школ должны самостоятельно определять особенности организации образовательного процесса и завершения учебного года.

Оформление свидетельств о получении базового среднего образования, свидетельств достижений, расписаний учебных достижений учащихся должно быть завершено не позднее 15 июня 2020 года. Ученикам 1-8-х и 10-х классов, которые не планируют обучаться в другом учреждении образования, рекомендуется направить копии соответствующих документов по электронной почте или иным способом, а оригинал документа вручить в сентябре 2020-2021 учебного года.

В календарно-тематическом планировании на 2020-2021 учебный год МОН рекомендует увеличить время на обобщение и закрепление материала за предыдущий учебный год, а в 2-11-х классах провести входное диагностирование уровня знаний учащихся за 2019-2020 учебный год.

В связи с эпидемией в этом году рекомендовано не проводить массовые мероприятия, в частности – последние звонки и выпускные вечера.

Напомним, в Украине для учащихся 5-11 классов стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн". На время карантина уроки по 11 предметам по четкому расписанию транслируются на украинских телеканалах, на сайте и YouTube-канале УНИАН и YouTube-канале Министерства образования и науки.

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