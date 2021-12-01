На сегодняшний день ряд политических и общественных организаций подали заявки на массовые мероприятия на Майдане Незалежности.

В Киеве полиция перекрыла ул. Крещатик для движения транспорта. Также со стороны Европейской площади поперек улицы полицейские выставили металлические заборы с проходами для пешеходов.

Как передает корреспондент УНИАН, около 16:30 полиция начала перекрывать Крещатик и прилегающие к нему улицы для движения автомобилей.

Сейчас движение закрыто по Крещатику на отрезке от Европейской площади до улицы Богдана Хмельницкого.

Перекрыто также движение со стороны улицы Михайловской – выезд на Крещатик, со стороны улицы Грушевского – выезд на Крещатик, со стороны улиц Городецкого, Прорезной, также нельзя попасть на автомобиле с улицы Богдана Хмельницкого на Крещатик. Там также поперек дороги установлены металлические заборы.

Полицейские только выпускают машины с Крещатика, которые были припаркованы на этой улице еще утром.

Что предшествовало

В Киеве к охране порядка во время массовых мероприятий привлечено сегодня, 1 декабря, более 4,5 тысячи правоохранителей и нацгвардейцев.

Граждан просят с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности но не нарушать закон.

"Госпереворот" в Украине - что известно

26 ноября на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины" Владимир Зеленский заявил об имеющейся информации относительно обсуждения между определенными представителями Украины и России возможного участия бизнесмена Рината Ахметова в осуществлении государственного переворота в Украине. По словам президента, госпереворот планируют на 1-2 декабря.

Американский президент Джо Байден выразил беспокойство в связи с заявлением президента Украины Владимира Зеленского о подготовке в стране госпереворота.

Служба безопасности Украины расследует производство по факту подготовки отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что впоследствии ситуация с госпереворотом станет предметом закрытого заседания Комитета безопасности Верховной Рады Украины.

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Автор: Дмитрий Хилюк