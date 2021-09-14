Каждый полицейский получил служебное помповое ружье, которое является оружием несмертельного действия и призвано остановить правонарушителя.

Полицейские офицеры громады из разных регионов Украины получили 86 служебных автомобилей, новые помповые ружья турецкого производства и к ним сейфы.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Киеве авто получили полицейские, которые в июле этого года окончили специальные курсы и стали полицейскими офицерами громады.

Автомобили приобретены за бюджетные средства. Они укомплектованы рациями, спецсигналами, планшетами и вещами, которые пригодятся полицейским, которые будут нести службу в сельской местности. Это - бензопилы, большие аптечки, буксировочные тросы, а также набор ключей. Кроме того, каждый полицейский получил служебное помповое ружье, которое является оружием несмертельного действия и призвано остановить правонарушителя.

Как заявил на церемонии министр внутренних дел Денис Монастырский, полицейский офицер громады - это самый успешный проект в реформировании Национальной полиции, поскольку, согласно опросам, наибольший уровень доверия у граждан именно к полицейским офицерам громады. "Мы можем гордиться, что доверие к полицейским офицерам громады является самым высоким среди всех представителей полицейской профессии. Этот проект будет расширяться. Наша цель, чтобы к концу следующего года полицейских офицеров общины стало две тысячи человек. А в целом наша цель – чтобы в каждой громаде заработал такой полицейский. Это будет означать визуальное присутствие полиции в каждой общине и уровень безопасности для каждого гражданина Украины", - сказал Монастырский.

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В то же время Монастырский отметил, что сейчас проблемным вопросом является уровень заработной платы полицейских офицеров громады. По его словам, это тот фактор, который сдерживает полицейских продолжать свою карьеру именно на этих должностях. "Остается острым вопрос заработной платы. Когда общался с офицерами, я спрашивал, что их может заставить сменить работу. Собственно - это низкий уровень заработной платы. И это проблема, и это нужно пересмотреть". Вместе с тем Монастырский заявил, что вопрос увеличения заработной платы полицейских – это вопрос парламента. Отвечая на вопрос, будет ли она увеличена, Монастырский сказал: "Бюджетный процесс продолжается. Здесь к нашим проектам были приобщены народные депутаты, к которым мы будем обращаться после внесения проекта госбюджета, который должен быть внесен в Верховную Раду завтра. Подавая предложения от депутатских комитетов и групп, будем выравнивать этот баланс". Он пояснил, что речь идет о балансе между зарплатой и средней зарплатой в регионе, где он работает.

Монастырский рассказал, что на сегодня заработная плата полицейского составляет от 12 до 16 тысяч гривен в зависимости от надбавок и выслуги лет. В райцентрах и селах это минимально возможная сумма, но она недостаточна. А в городах она вообще не выдерживает конкуренции.

В свою очередь глава Нацполиции Игорь Клименко уточнил, что минимальная зарплата полицейского – 12 тысяч, средняя – 13. "А чтобы поощрить полицейских офицеров громады, мы платим до 14 тысяч. Конечно, для Киева это вовсе недостаточно, поскольку основная часть полицейских офицеров громады живет за городом, и им еще надо доехать, надо питаться", - уточнил Клименко.

Полицейские офицеры громады в Украине

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Денис Монастырский в конце июля во время совместного заседания президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте и Национального совета реформ сообщил, что МВД планирует ввести должности полицейских офицеров почти для тысячи территориальных громад.

Автор: Дмитрий Хилюк