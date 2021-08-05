Первым в Украине безбарьерным туристическим объектом станет остров Хортица в Запорожье. Созданием инклюзивной среды на острове курирует лично первая леди Украины Елена Зеленская, которая посетила остров в четверг, 5 августа. Об этом сообщает Facebook-страница Кирилла Тимошенко - заместитель руководителя Офиса президента и координатора программы Владимира Зеленского "Большая стройка", в рамках которой восстанавливается туристическая инфраструктура острова.

В частности, уже на День Независимости подняться на 16-метровый Курган единства смогут все желающие независимо от возраста и состояния. Курган планируется открыть к этой дате.

"Дорожки спроектированы под углом 5%, каждые 800 м - площадки, оборудованные для отдыха. Сегодня вместе с Первой Леди лично убедились в соблюдении всех норм", - отметил Кирилл Тимошенко.

В прошлом году именно первая леди Елена Зеленская начала инициативу "Без барьеров", к которой присоединяются города и области.

Кроме Кургана, полностью инклюзивным станет также Музей истории казачества, который годами стоял закрытым из-за аварийного состояния. Его уже реконструируют в рамках программы "Большая реставрация". Так же инклюзивным будет общественное пространство Казацкий круг - здесь будут проводить концерты, фестивали и форумы.

"Уже скоро Хортица станет одним из самых мощных туристических магнитов Украины. С уникальной историей, природой, культурой – и сверхсовременной инфраструктурой", - подчеркнул Тимошенко.

Автор: Иван Бойко