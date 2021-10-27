Участники протеста несколько раз пытались полностью заблокировать движение, но их с пешеходного перехода оттеснила полиция.

В Киеве около сотни перевозчиков пытались заблокировать движение транспорта на улице Грушевского, протестуя против новых правил перевозки пассажиров.

Как передает корреспондент УНИАН, на ул. Грушевского возле стадиона имени Валерия Лобановского водители автобусов, непрерывно двигаясь по пешеходному переходу, мешают проезду транспорта.

Так перевозчики выражают свой протест против новых правил перевозки на межобластных и международных маршрутах, согласно которым водители и пассажиры должны иметь документы о проведении вакцинации от COVID-19 или ПЦР-тест.

Участники протеста несколько раз пытались полностью заблокировать движение, но их с пешеходного перехода оттеснила полиция.

Как рассказали корреспонденту УНИАН участники митинга, их возмущают новые правила перевозок: за их невыполнение водителей штрафуют на 34 тыс. грн.

Сейчас участники акции протеста достигли взаимопонимания с полицейскими: несколько минут они двигаются по переходу, а затем несколько минут дают возможность проехать автомобилям.

Новые правила пассажирских перевозок в Украине

С 21 октября в Украине из-за ухудшения эпидситуации вступили в силу новые правила межрегиональных перевозок.

Так, для пользования межрегиональным транспортом в регионах с "желтым" и "красным" уровнем эпидопасности нужно будет иметь один из указанных документов: оформленный на портале "Дия" или в одноименном приложении "желтый" или "зеленый" международный или внутренний COVID-сертификат на основании получения одной дозы вакцины или полного курса вакцинации;

иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, которые включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях;

документ о получении одной дозы вакцины - форма 063-О, которую можно получить сразу после процедуры у врача, который делал прививку;

международное свидетельство о вакцинации, которое будет действовать год от даты последней прививки. Его можно оформить у врача, сделавшего прививку в прививочном пункте учреждения здравоохранения, или у семейного врача;

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, действующие 72 часа от времени сдачи материала на анализ.

Отметим, что записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800602019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Дмитрий Хилюк