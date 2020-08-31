Главные новости Украины 31 августа 2020 / фото УНИАН
За сутки в Украине выявлено более 2 тысяч новых больных коронавирусом. Сегодня начало действовать новое карантинное зонирование.
Новое карантинное зонирование
В Украине с сегодняшнего дня вступило в силу новое карантинное зонирование. Распределение проводится в рамках адаптивного карантина, начиная с 1 августа.
Ситуация с коронавирусом
Количество больных COVID-19 в Украине за сутки выросло на 2 141 человека.
Всего в Украине официально подтверждено 121 215 случаев коронавирусной инфекции. От COVID-19 умерли уже 2 557 человек.
Новости Украины за 31 августа 2020 / фото УНИАН
Перемирие на Донбассе
За сутки боевики дважды нарушили перемирие на Донбассе осуществляя провокационные обстрелы в сторону позиций Объединенных сил.
Главные новости Украины: что важно знать 31 августа 2020
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