В случае, если в церквях не будут соблюдаться эпидемические нормы, штрафы получат как сами граждане, так и религиозные учреждения.

На Пасху в Киеве усилят карантинные мероприятия. Это связано с многочисленными нарушениями, которые были зафиксированы в Вербное воскресенье.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

«Мы сегодня провели рейд по всем церквям. И увидели, что предварительные договоренности, которые были составлены в четверг и пятницу, к сожалению, не соблюдались: большие скопления людей, отсутствие дистанции, отсутствие масочного режима при проведении богослужений. Поэтому на Пасху будем проводить дополнительные мероприятия, будем устанавливать дополнительные посты для соблюдения режимов», - отметил он.

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"Что касается перехода в разных регионах к разным зонам, то в красных зонах такие праздники будут полностью запрещены как массовые мероприятия. Но поскольку идет уменьшение заболеваемости в некоторых регионах, то они будут, но с определенными ограничениями», - пояснил Рубан.

А в случае, если в церквях не будут соблюдаться эпидемические нормы, штрафы получат как сами граждане, так и религиозные учреждения.

«Прежде всего предусмотрены штрафы для граждан, которые не соблюдают правила безопасности, – это 170 гривень и 220 гривень. Что касается церквей, действительно, там есть администрация, субъект, который организует мероприятия, штрафные санкции будут налагаться на них. Этого не хотелось бы делать, с каждым администрацией обсуждался план действий и мероприятий, которые будут, и мы будем только усиливать в Киеве такие меры", – сказал чиновник.

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Автор: Денис Прядко