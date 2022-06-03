За 100 дней войны "Метинвест" трудоустроил около 500 переселенцев, которым сразу выплачивают 10 тыс. грн "подъемных".

Один из крупнейших налогоплательщиков в Украине, компания "Метинвест" рассказал, как помогает с переселением и адаптацией своим сотрудникам, которые эвакуировались из горячих точек Украины, в частности из Мариуполя и Авдеевки.

Так, согласно сообщению, в Запорожье и Каменском работают Центры реабилитации и реинтеграции, к которым обратились более тысячи человек. Здесь сотрудники и их дети могут получить медицинскую и психологическую помощь.

Также, как сообщают в компании, на предприятиях "Метинвеста" в Запорожье, Каменском, Кривом Роге и Покровске подготовили более 4 тысяч вакансий и помогают с переобучением.

"Таким образом, уже трудоустроено около 500 переселенцев, которым сразу выплачивают 10 тыс. грн "подъемных"", - отмечают в "Метинвесте".

Кроме того, для сотрудников, которые выехали из горячих точек, компания подготовила более 6 тыс. мест временного пристанища в социальных объектах "Метинвеста". Их оборудовали самым необходимым - постельным бельем, предметами первой необходимости и бытовыми приборами.

В компании добавляют, что в конце апреля группа "Метинвест" запустила программу "Дом для своих". Компания предложила сотрудникам из городов присутствия "Метинвеста" предоставить свое жилье для временного проживания коллегам-переселенцам. В настоящее время свою готовность помочь выразили более 150 сотрудников.

Как сообщал УНИАН, с начала войны группа компаний "Метинвест" выделила на помощь украинской армии, мирным жителям и сотрудникам свыше 1,5 млрд грн.