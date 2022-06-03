Компания передает более 100 тысяч бронежилетов для защитников Украины.

С начала российского вторжения Группа Метинвест направила свои ресурсы на поддержку Украины и украинцев. За 100 дней войны на помощь украинской армии, мирным жителям и сотрудникам Метинвест выделил более 1,5 млрд грн.

Об этом сообщила Группа Метинвест.

В частности, сообщается, что с первых дней войны Метинвест и ДТЭК, в координации с Фондом Рината Ахметова, создали гуманитарный проект "Спасаем жизни". За время его существования из Европы в украинские распределительные центры уже доставлено более 3 тысяч тонн товаров первой необходимости. Их получили почти 57 тысяч человек – дети, старики, женщины. Еще 20 тысяч наборов предоставлено семьям мобилизованных сотрудников и многодетным семьям.

Сегодня проект "Спасаем жизни" поддерживают почти 90 партнеров из Италии, Польши, Нидерландов, Испании, США, Великобритании, Швейцарии, Греции, ОАЭ и других стран.

Во всех городах присутствия компании, где нет активных боевых действий, волонтеры Метинвеста организовали пункты приема гуманитарной помощи и собрали более 100 тысяч кг одежды, обуви и предметов первой необходимости.

Компания передает более 100 тысяч бронежилетов для защитников Украины. Часть защитного снаряжения изготавливается из сертифицированной спецстали собственного производства. Предприятия Группы освоили выпуск стали для бронежилетов и еженедельно изготавливают 20 тонн бронестали, из которой производят около 2 тысяч бронежилетов.

Метинвест уже передал 500 комплектов бронежилетов и касок Национальной гвардии Украины.

Еще одну тысячу комплектов амуниции спецназа стоимостью 2,5 млн долларов, состоящих из легких бронежилетов с керамическими плитами, касок и тепловизоров, передано Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.

Украинские сухопутные войска получили от Метинвеста более 60 дронов и 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок общей стоимостью 10 млн грн.

Среди тех, для кого закупаются и изготавливаются средства специальной защиты, – также работники компании, которые защищают Украину на боевых позициях. Бронежилеты и каски уже получили более 2 тысяч мобилизованных сотрудников предприятий из Кривого Рога, Каменского, Запорожья, Покровска и Авдеевки.

Кроме того, для помощи защитникам предприятия Группы вместе с партнерами изготовили из стали Метинвеста около 60 тысяч противотанковых ежей и 20 тысяч шипованных цепей против колесной техники.