Сейчас Киев не планирует тратиться на крупные инфраструктурные объекты.

Мэр Киева Виталий Кличко созывает внеочередную сессию Киевсовета по усилению поддержки столицей Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил на своей странице.

"Я инициирую внеочередную сессию Киевского городского совета.

1. Киев направит еще больше средств на помощь подразделениям ВСУ. На сегодня столица уже направила более 1,2 млрд на финансирование сил безопасности и обороны. И мы, как и планировали, продолжим выделять средства из городского бюджета.

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2. Еще больше дронов и прочего необходимого для наших защитников. Надеемся на "зеленый свет" от правительства относительно необходимых разрешений и содействия и не создания препятствий.

3. Также город окажет максимальную поддержку производителям дронов. - Помещение, льготы, полное содействие", - сообщил Кличко.

По его словам, новых крупных инфраструктурных проектов в столице пока не планируется.

"Приоритет у всех должен быть один - все силы и средства на победу. И здесь должно быть понимание и объединение усилий местной, центральной власти и общества", - подчеркнул Кличко.

Также ранее Кличко опубликовал данные о помощи Киева ВСУ. В частности, городом было направлено 1,2 млрд на нужды армии. Эти средства идут, в частности, на военную форму, бронежилеты и каски. На закупку дронов, радиостанций, ремонт военной техники, транспорт.

Также Киев передает бойцам на передовую помощь – которую привлекает сам - от международных партнеров. В частности, автомобили, дроны, системы Starlink, генераторы, аптечки.