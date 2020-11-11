Коттедж хорошо скрыт от посторонних глаз за высоким забором с камерами наблюдения и датчиками движения.

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий выстроил себе роскошный особняк в Василькове Киевской области. На приусадебном участке есть зоны отдыха на любой вкус.

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Как сообщает «Страна», журналисты использовали квадрокоптер, чтобы заглянуть за высокие стены особняка.

С высоты птичьего полета заметно, что над участком, площадью 23 сотки работал ландшафтный дизайнер. Газон идеально выстрижен, тропинки выложены декоративным камнем. Имеется озеро, создан искусственный водопад.

По словам соседей, Тупицкий проживает именно в этом особняке. Если верить декларации, площадь дома составляет 211,4 квадратных метра. Это двухэтажное здание, построенное в классическом стиле.

Коттедж хорошо скрыт от посторонних глаз за забором. Периметр оборудован камерами наблюдения и датчиками движения.

На территории участка оборудован бассейн с шезлонгами и пляжное бунгало, а также тренажерный зал на свежем воздухе под навесом.

Также установлена теплица с разбитыми грядками. Возле центрального входа стоит квадроцикл в чехле от дождя. На лужайках возле дома - горки, качели, песочница и пара батутов. На крыльце запаркован кортеж из детских машинок-каталок.

Для настоящего автопарка есть гараж на два парковочных места. Хотя в декларации судьи указан лишь BMW Х6 (2012 года выпуска), зарегистрированный на жену Ольгу Тупицкую.

Имение Тупицких имеет необычную форму, так как состоит из двух земельных наделов. Коттедж расположен на территории, которая по документам принадлежит теще Тупицкого.

Интерес к жизни судей КСУ сильно возрос после скандального решения по отмене ответственности чиновников за недостоверное декларирование.

Конституционный суд против антикоррупционной реформы

16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона "О НАБУ". В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями образовывать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех лиц в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке ее формирования.

28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

27 октября Конституционный суд принял решение в деле по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которой предусматривается ответственность за недостоверное декларирование.

28 октября из-за решения КСУ Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Дмитрий Захаров